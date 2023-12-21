الأهلي في المونديال.. أفشة: مواجهة أوراوا الياباني صعبة.. وننتظر مؤازرة الجماهير

قال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مواجهة الأهلي وأوراوا الياباني على تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، ستكون صعبة على الفريقين، مؤكدًا أن المنافس خاض مباراتين في كأس العالم للأندية وقدم مستويات طيبة، كما يملك عددًا من اللاعبين المميزين.

وأضاف أفشة، في تصريحات اليوم قبل خوض المران الجماعي، أن حضور جماهير الأهلي خلال المباراة سيكون له دور كبير في تحفيز اللاعبين، والحصول على البرونزية هذا الموسم.

وأوضح أن الحصول على المركز الثالث أمر مهم للفريق وللجماهير، وأن من يمتلك التركيز والقدرة على استغلال الفرص أمام المرمى سوف يحقق الفوز ويتوج بالمركز الثالث، مشددًا على أن الأهلي درس المنافس جيدًا وجاهز لخوض المباراة.