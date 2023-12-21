لأول مرة في التاريخ.. 7 حكام مصريين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" قائمة الحكام الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، وتنطلق منافساتها في شهر يناير المقبل.

وضمت القائمة ثلاثة حكام ساحة مصريين، هم أمين عمر، محمد معروف ومحمد عادل، وحكمين مساعدين هما أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال، بالإضافة إلى حكمين لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" هما محمود البنا ومحمود عاشور.

وتمثل تلك المشاركة التاريخية للتحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية إحدى ثمار مجهود لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا، والتي لعبت دورًا كبيرًا في تطوير التحكيم المصري خلال المرحلة الأخيرة، وتواصل مجهوداتها للارتقاء بالحكام المصريين على جميع المستويات.