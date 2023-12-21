5 وقائع سرقة.. حبس لص الشقق السكنية بالطالبية 4 أيام علي ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس علي سائق "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم بسرقة المساكن والشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد المحدد.

كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم واستكمال التحريات التكميلية حول الوقائع التي ارتكبها وكذا الاستماع لأصحاب الشقق المسروقة.

وكانت قد تعددت بلاغات سرقة الشقق السكنية أمام المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع سائق "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته إعترف بقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة وارتكابه 5 وقائع بأسلوب المفتاح المصطنع مستخدمًا "سيارة مستأجرة- تم ضبطها وبإرشاده ضُبط المسروقات ومبلغ مالى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أصدرت قرراها سالف الذكر.