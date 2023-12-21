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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية القاهرة المارونية تهنئ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات

المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان
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هنأت إيبارشية القاهرة المارونية، الرئيس عبد الفتاح السيسي،  لتوليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة ، وجاء نص برقية التهنئة كالاتي :

باسم  الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية وباسم أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، كهنةً ورهبانًا وراهبات وجميع رعاياها وكنائسها ومؤسساتها التربوية والاجتماعية والصحية، وباسم شعبنا الماروني، وبالأصالة عن نفسي;

نرفع إلى مقام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل التهاني والتمنيات لتوليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.
كما ندعو له بالتوفيق والنجاح لمتابعة مسيرة الإنماء والبناء للمواطن المصري مع رجال مصر الشرفاء ومن أجل أن تتابع مصر دورها الرائد والتاريخي.
وتذيلت البرقية بتوقيع ​​المطران جورج شيحان، ​​​​​مطران أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال افريقيا.

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ابرشية القاهرة المارونية الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية كهنة رهبان اهبات ​​المطران جورج شيحان مطران أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان