غدا .. منتخب ليبيا للسلة يواجه الزمالك وديا استعدادا للبطولة العربية

يخوض المنتخب الأول لكرة السلة الليبي فريق الزمالك وديا، في الواحدة ظهر غد الجمعة على صالة نادي الزمالك ضمن استعدادات المنتخب للبطولة العربية للمنتخبات السلة والتي تستضفها القاهرة خلال الفترة من ٢٦ ديسمبر وحتى ٣ يناير المقبل.

ومتواجد منتخب ليبيا ضمن المجموعة الأولى والتي تضم كلا من الجزائر و الصومال و موريتانيا على ان يخوض المنتخب أولى مبارياته في البطولة مع نظيره الموريتاني الأربعاء المقبل على صالة استاد القاهرة الدولي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الإمارات والكويت وتونس والمغرب.

وتضم قائمة مصر المبدئية 21 لاعبًا وهم:أحمد عادل دولا، إبراهيم هشام، يوسف رفعت، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، مازن عزازي، ياسر صالح، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أحمد ياسر مودي، أحمد سامي، أنس أسامة، علي أحمد، أحمد فودة، أحمد خلف بيبو، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال.



ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب المصري لكرة السلة صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة، و حصد المنتخب آخر لقب في نسخة 2016.



يذكر آن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، استقر على تعيين محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد مديرًا للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ 25، كما كلف أيمن علي رئيسًا لبعثة المنتخب في البطولة.