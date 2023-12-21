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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد الجمباز لبحث استعدادات مصر لإستضافة بطولة العالم للجمباز

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور إيهاب آمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وذلك للوقوف على اخر استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للجمباز الفني، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 حتى 19 فبراير المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على ان الدولة المصرية على استعداد تام لاستضافة كافة البطولات الدولية والقارية لما لديها من قدرات وبنية تحتية قوية تؤهلها لذلك.
كما اعرب وزير الرياضة عن سعادته باستضافة مصر للبطولة، مشيرا الى انها ستكون فرصة جيدة لاستعداد لاعبي المنتخب لخوض منافسات البطولة والتأهل لدورة الالعاب الاولمبية

من جانبه توجه رئيس الاتحاد المصري للجمباز بالشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده التي يقدمها للاتحادات الرياضية وخاصة الاتحاد المصري للجمباز والتي ساهمت في الارتقاء بالمنظومة الرياضية. مؤكدا ان الجمباز المصري سيشارك وبقوة خلال البطولة من اجل التأهل لدورة الالعاب الاولمبية والمنافسة فيها على ميدالية.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة ما يقارب 450 لاعب ولاعبة يمثلون 64 أكدوا المشاركة بالبطولة حتى الآن.

وزير الرياضة رئيس اتحاد الجمباز العالم للجمباز الدكتور أشرف صبحى احمد محمدي