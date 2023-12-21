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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين بإلقاء طفل رضيع في الشارع بالتبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف مباحث قسم شرطة التبين، بقطاع جنوب القاهرة، من جهودها لضبط المتهمين بالقاء طفل رضيع في الشارع بدائرة القسم.

ويجري فريق البحث عملية تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط موقع العثور علي الطفل لتحديد هوية المتهمين وسرعة ضبطهم.


ورد بلاغ لمباحث قسم شرطة التبين، من أحد الأهالي، مفاده العثور علي طفل رضيع حديث الولادة بمنطقة التبين.

وبالانتقال والفحص تبين ان الطفل في عمر أيام ويرتدي ملابس، وملقي بالشارع.

وتكثف مباحث قسم شرطة التبين من جهودها لكشف ملابسات الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

العثور على طفل رضيع تفريغ كاميرات المراقبة حديث الولادة قسم شرطة التبين