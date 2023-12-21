ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة القناة تدرب 60 طالبة على"مهارات التفكير الابتكاري"

جامعة القناة تدرب
جامعة القناة تدرب 60 طالبة... على"مهارات التفكير الابتكاري"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجهت جامعة القناة بورشة عمل عن "التفكير الابتكاري والإبداعي.. المهارات وآليات التنفيذ" لمدرسة "الإسراء والمعراج الإعدادية بنات"، والتي استهدفت 60 طالبة

وذلك وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالاهتمام بطلاب وطالبات ما قبل التعليم الجامعي، ودعم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية والابتكارية، وإعدادهم للاندماج في الحياة الجامعية، وفي ظل التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المختلفة،  ومنها مديرية التربية والتعليم.

وأشرف على فاعليات الورشة الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتورة ريمان أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

 أدارت الورشة الدكتورة أفنان ممدوح المدرس المساعد بكلية التجارة، وتضمنت مفهوم التفكير الإبداعي وريادة الأعمال، وتدريب الطالبات من اجل تنمية مهارات طلاب المرحلة الإعدادية، والوصول إلى أكبر عدد من أفكار المشاريع التي توصلت إليها المجموعات الطلابية؛ حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات "العصف الذهني"
وتمت كذلك مناقشة الأفكار،وكيفية تطبيقها عملياً، والتعرف على كيفية بناء الفريق وتوزيع المهام داخل الفريق، وأقيمت الورشة بإشراف تنفيذي إيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.

الإسراء والمعراج جامعة القناة خدمة المجتمع وتنمية البيئة قناةالسويس