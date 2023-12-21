جامعة القناة تدرب 60 طالبة... على"مهارات التفكير الابتكاري"

توجهت جامعة القناة بورشة عمل عن "التفكير الابتكاري والإبداعي.. المهارات وآليات التنفيذ" لمدرسة "الإسراء والمعراج الإعدادية بنات"، والتي استهدفت 60 طالبة

وذلك وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالاهتمام بطلاب وطالبات ما قبل التعليم الجامعي، ودعم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية والابتكارية، وإعدادهم للاندماج في الحياة الجامعية، وفي ظل التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المختلفة، ومنها مديرية التربية والتعليم.

وأشرف على فاعليات الورشة الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتورة ريمان أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

أدارت الورشة الدكتورة أفنان ممدوح المدرس المساعد بكلية التجارة، وتضمنت مفهوم التفكير الإبداعي وريادة الأعمال، وتدريب الطالبات من اجل تنمية مهارات طلاب المرحلة الإعدادية، والوصول إلى أكبر عدد من أفكار المشاريع التي توصلت إليها المجموعات الطلابية؛ حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات "العصف الذهني"

وتمت كذلك مناقشة الأفكار،وكيفية تطبيقها عملياً، والتعرف على كيفية بناء الفريق وتوزيع المهام داخل الفريق، وأقيمت الورشة بإشراف تنفيذي إيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.