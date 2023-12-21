مستشفى قنا العام خروج 20 طالبا من مصابي تسريب الغاز بمدرسة تحيا مصر

اعلنت مستشفي قنا العام منذ قليل عن خروج 20 طالب من طلاب مدرسة تحيا مصر 2 بمدينة قنا الجديدة وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم أثر تعرضهم لحالة اختناق أثر تسريب غاز مجهول بالمدرسة و تم احتجار 16 اخرين من بينهم 4 معلمين، وذلك للتأكد من تحسن حالتهم الصحية.

وكان قد تلقي اللواء مصطفي درة مدير أمن قنا اخطارا يفيد باصابة ٣٦ طالب ومعلم بحالات إغماء بمدرسة تحيا مصر ٢ بمدينة قنا الجديدة أثر تسريب غاز مجهول داخل المدرسة.

هذا وقد تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.