"العمل": "سلامتك تهمنا" فى قطاع التعليم للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية عدة ندوات للتوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل لخلق بيئة عمل أمنة في قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشأت التعليمية والقوي البشرية وذلك بالمدارس التالية: مدرسة الحسن بن الهيثم العامرية، ومدرسة السيرة الحسنة إعدادية بنات بفلمنج، ومدرسة أم المؤمنين الرسمية لغات بالرأس السوداء، ومدرسة اسماعيل صبري الرسمية لغات بالجمرك، ومدرسة الشيخ محمد عبده.

وجاء ذلك بحضور عدد من الطلبة والعاملين بتلك المدارس، وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة ندوات للتوعية والتثقيف فى مجال السلامة والصحة المهنية وأساليبها وتطبيق إشتراطاتها فى إطار مبادرة " سلامتك تهمنا " تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين فى القطاعات، لتوفير مناخ عمل آمن والحفاظ على الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئات العمل المختلفة.

وجرى تنظيم تلك السلسلة من الندوات تحت عنوان "مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها" وكذلك كيفية استخدام وسائل الحماية المدنية (طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر والتوعية بمخاطر بيئة العمل، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، واستعراض فيديوهات عن سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدراس وكذا تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ إشتراطات السلامة والصحة المهنية.

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