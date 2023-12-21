وزارة العمل: زيارات عملية بالمشروعات القومية لخريجي برامج التدريب على الطاقة الشمسية بأسوان

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان انتهت من تدريب مجموعة من الشباب من الجنسين علي كيفية توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية النظيفة الصديقة للبيئة ، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، مع تعليم كيفية تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية، الذي سبقه تدريبات علي المهارات الحياتية وإدارة المشروعات ، حيث أنه بعد الانتهاء من التدريبات النظرية والعملية بمركز تدريب مهني المحمودية، والتي استمرت لمدة 26 يوما، جرى تنظيم زيارات عملية وتدريبية لخريجي برنامج الطاقة الشمسية لإحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية بمشروع فارس العملاق وهو ثاني أكبر مشروع قومي للطاقة الجديدة والمتجددة علي مستوي الشرق الأوسط، وقامت شركة اكوا باور باستضافة المتدربين بمحطاتها ولمدة 5 أيام متتالية لمعايشة طبيعة العمل بهذا المحطات ومعرفة مراحل التجهيز لتدشين محطات الطاقة الشمسية ..

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية تأهيل وتدريب الشباب من الجنسين لتوفير عمالة فنية مدربة لإلحاقها بالمشروعات القومية بسوق العمل الداخلى أو السفر للخارج لتلبية طموحاتهم وأحلامهم.

وأضاف مدير المديرية أن المهندس محمود حسين مدير السلامة والصحة المهنية والبيئة والشؤون الاجتماعية بالمشروع استقبل الشباب وقام بتعريفهم بدور الشركة وأهدافها وخططتها المستقبلية في التوسعات بالظهير الصحراوي مع الشرح الوافي لأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بهذا المواقع والتعريف بها، واستكمل الشباب تدريباته العملية من خلال النزول للمواقع العملية للمحطات تحت الانشاء لمعرفة مراحل التجهيز والتحضير لتدشين محطات الطاقة الشمسية بها.

وأشار مدير المديرية إلى أن الشركة قامت في نهاية الزيارات التدريبية بمنح المتدربين شهادات الخبرة العملية عن هذه الفترة وتحفيز الشباب للتقدم للاختبارات النظرية والعملية المؤهلة للحصول علي فرص عمل بهذه المحطات بعد الاكتفاء أولاً بتعيين أبناء قرية فارس بهذا المشروع القومي العملاق المقام على أراضي قرية فارس، وفى نهاية التدريبات أثنى المتدربين على الخدمات التدريبية المقدمة من وزارة العمل بالتعاون مع WFP وعلي حسن استضافة الشركة وتعاونها لخدمة الشباب الأسواني ودورها في تأهيلهم للعمل بمجالات الطاقة الشمسية المختلفة.

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