ضبط 468 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

أفاد الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية عن قيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية ، بشن حملة تفتيشية موسعة بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة ، أسفرت عن ضبط 468 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لافتا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين ومكافحة الغلاء حفاظاً على حقوق المواطنين.