تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس

الخميس 21/ديسمبر/2023 - 09:42 ص

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حركة مرورية كثيفة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، مع انتشار الأجهزة الأمنية بكافة الشوارع والميادين لمراقبة الوضع المروري على مدار 24 ساعة وضبط سائقي السيارات المخالفين.

كما ظهرت كثافة حركة المرور المتحركة أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق القادم من المناطق إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وجميع شوارع العاصمة قادمة من الطرق السريعة.

وشهدت المحاور المؤدية لشوارع وسط البلد بالقاهرة ازدحامًا مروريًا متوسطًا، ويجب على سائقي السيارات تجنب هذه المحاور، بسبب الزحام الشديد وتوقف حركة المرور، كما شهد شارع البحر الأعظم؛ حالة من السيولة المرورية من منطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء.

بينما شهد طريق المريوطية الدائري المتجه من الصحراء إلى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي بانسيابية مرورية.

كما شهد شارع الجامعة العربية، وشارع السودان في الاتجاهين، وميدان الدقي؛ كثافات متحركة، حيث ارتفعت الكثافات بميدان الجيزة، وشهد محور 26 يوليو المتجه من المهندسين إلى أكتوبر كثافات متحركة.