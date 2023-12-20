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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بدون محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على وست هام بالشوط الأول

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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تقدم فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على نظيره وست هام يونايتد بهدف للا شئ، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويتواجد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز، حيث يقود هجوم الفريق الثلاثي: هارفي إيليوت، كودي جاكبو، وداروين نونيز.

وسجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 28 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ودخل ليفربول، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: جو جوميز - كوانساه - فان دايك - تسيميكاس

خط الوسط: إيندو - سوبوسلاي - كورتيس جونز

وفي الهجوم: هارفي إيليوت - كودي جاكبو - داروين نونيز.

ليفربول محمد صلاح وست هام كاراباو كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة