حبس المتهم بالتسبب في مصرع طالب بحادث مروري مروع بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهم بالتسبب في مصرع طالب بحادث مروري مروع بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة، أن المتهم بدهس المجني عليه، كان يقود سيارته الملاكي بطريقة متهورة وسرعة جنونية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، الطريق بمحل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته.

أثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.

بمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ اصطدم بالمتوفى سالف الذكر أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللاً سبب فراره خوفه من بطش الأهالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.