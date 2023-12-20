"تعليم القاهرة" تُنظم حفل تنصيب اتحاد الطلاب للمرحلتين الإعدادية والثانوية

شهد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، والرائد العام لإتحاد طلاب مدارس القاهرة، "حفل تنصيب إتحاد طلاب القاهرة للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

جاء ذلك بإشراف بحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية ، والرائد العام للمرحلة الإعدادية، وأحمد موسى

الرائد العام لإتحاد الطلاب على مستوى الجمهورية، وهمت أبو كيلة

مدير عام الشئون التنفيذية بمسرح مدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصناعة التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

أيمن موسى

وكيل أول الوزارة - مدير المديرية

قدم أيمن موسى، التهنئة لمجلس الاتحاد على فوزهم بثقة زملائهم في إنتخابات الطلاب هذا العام ، والتي أسفرت عن فوز نخبة من خيرة شباب المدارس خلقاً وعلماً فهم خير سفراء لزملائهم.

وأوضح أن الاتحادات الطلابية هي نواة العمل الأمثل ، وقناة التواصل بين الطلاب وقيادات المديرية من أجل خدمة الطلاب، وقدم الشكر للإتحاد السابق على ما قدموه من مجهودات رائعة وأنشطة مميزة خلال العام السابق .

وأشار إلى أن الشباب يحظى بدعم القيادة السياسية ايماناً بدورهم فى بناء مستقبل الوطن وترسيخ الوعى الوطني وإعلاء قيم الولاء والإنتماء لدى الطلاب .

فى ختام كلمته وجه الشكر لكل من ساهم في خروج عرس الانتخابات بهذا الشكل المتحضر ، متمنياً أن يحقق الاتحاد أهدافة وخطته وينجح فى تمثيل الطلاب داخلياً وخارجياً والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لا يخالف القيم والتقاليد ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعباً وجيشاً وأن يحفظ أبناؤها قادة الأجيال القادمة ومستقبل الأمة الحالية .

ووجهت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية التهانى لطلاب الإتحاد الجدد الذين أظهروا سلوكاً حضارياً راقياً ، مؤكدة أن المديرية تضع الأنشطة الطلابية في مقدمة أولوياتها تدعم كافة فعاليات الأنشطة الطلابية، باعتبارها محورا هاماً في بناء شخصية الطلاب وتعزيز قدراتهم البدنية والنفسية من أجل خلق جيل من الشباب الواعى قادر على الإبداع والابتكار .

تضمن الحفل:

- القرآن الكريم

- طابور الأعلام لطلبة مدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصناعة

- عرض الداتا شو لانجازات التربية الإجتماعية .

- فقرات غنائية بلغة الإشارة لمدرسة الأمل للصم والبكم بالمطرية

-العديد من الفقرات الفنية والغنائية التى قدمها

-كورال طلاب تعليم العاصمة

فى نهاية الحفل تمت مراسم التنصيب، وقام أحمد موسى الرائد العام لاتحاد الطلاب على مستوى الجمهورية،بتنصيب أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، رائداً عاماً للمرحلة الثانوية.

وقامت الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية، بتنصيب زينب عبد الفتاح رائداً عاماً للمرحلة الإعدادية .

فى الختام قام قيادات تعليم العاصمة ومعلميها والطلاب بالاحتفال بعرس مصرنا الحبيبة لفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ وتوليه فترة رئاسية جديدة ، ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة.