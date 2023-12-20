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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في استجابة فورية لشكوتها.. محافظ قنا يصطحب مواطنة لفرع هيئة التأمين الصحي

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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في استجابة سريعة لمواطنة تقدمت بشكوى من تضررها من عيادة سيدي عبد الرحيم القنائي التابعة لفرع هيئة التأمين الصحي لجنوب الصعيد لعدم صرف العلاج الخاص بأبنتها، وذلك أثناء اللقاء اليومى للمواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وعلى الفور اصطحب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا المواطنة لمقر عيادات سيدي عبدالرحيم، وتم تكليف الدكتور أشرف كمال رئيس فرع الهيئة بجنوب الصعيد، بمتابعة الحالة وصرف العلاج المطلوب لها. 

وفى ذات السياق استمع محافظ قنا لشكاوى المواطنين المنتفعين من التأمين الصحي، مشددا على طاقم العمل بضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على الوجه الأمثل والعمل على تحقيق راحتهم ورضاهم وحسن استقبالهم وتلبية احتياجاتهم،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المصريين وعلاجهم في أهم أولوياتها.

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