منتخب الناشئين يصل إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة بليبيا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا، على حساب ليبيا التي استضافت البطولة خلال الفترة من 10 وحتى 19 ديسمبر الجاري.

وكان في استقبال البعثة نيابة عن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور

ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة للحافز وتكريم الموهوبين بالوزارة والدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة

يذكر أن منتخب مصر نجح في حسم تأهله إلى بطولة العالم المقبلة 2024 رفقة منتخبي ليبيا وتونس اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث.

وتضم بعثة مصر كلًا من: الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلًا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

من جانبه أشاد عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد والمشرف العام على لجنة المسابقات بالاداء والمستوى المميز الذي ظهر به منتخب مصر للناشئين في البطولة الأفريقية التي اختتمت أمس بليبيا، مؤكداً أن شباب مصر رجالة وقدموا عروض مشرفة ولم يخسروا اى لقاء او شوط على مدار البطولة وحصدوا الميدالية الذهبية وتأهلوا لكأس العالم.

وأضاف مخلوف قائلا أن منتخب الناشئات حقق لقب البطولة الأفريقية التى أقيمت بنيجيريا وتأهلوا ايضا لكأس العالم .

وسبق ان فاز منتخب الرجال بلقب بطولة أفريقيا التى أقيمت بالقاهرة وتأهلوا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024

وكشف أمين صندوق الاتحاد ان ارتفاع المستوى الفنى والبدنى لجميع المنتخبات يرجع إلي انتظام المسابقة المحلية وتنفيذ أفكار مجلس الإدارة التى كانت سر تفوق منتخبات مصر سواء الناشئين او الشباب او الكبار على مستوى الرجال والسيدات .