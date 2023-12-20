ميقاتي: أهل الجنوب هم ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية اليومية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، على أن أهل الجنوب اللبناني هم ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، مشيرًا إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين جراء الإجرام والاعتداءات المتكررة، فضلًا عن تعرض القرى والأرض والمزروعات كلها للحرق.

ووجه ميقاتي، في مداخلة له بمجلس الوزراء، التحية للتضامن اللبناني، معتبرًا أنه اثبت صلابة لبنان ومقاومته على الأرض أو في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية، والبرلمان والحكومة والقوى الأمنية والإدارة.

وشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، مشددًا على وجوب استمرار البرلمان في التشريع، وأن تواصل الحكومة عملها، معبرًا عن أمله في أن يكون للبنان رئيس قريبًا.

وأوضح أنه تابع قبل أيام جلسات مجلس النواب، معتبرًا أنها أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان، وأن الاحتكام إلى روح عمل المؤسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات.