الرئيس الأوكراني يؤكد عدم قدرته إجراء انتخابات برلمانية في ظل الحرب

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، على أنه لا يستطيع في الوقت الراهن حل برلمان بلاده، معللًا ذلك بأن حل البرلمان يجب أن تتبعه انتخابات، وهو سيناريو لا يمكن تنفيذه في ظل الحرب مع روسيا.

وانتقد زيلينسكي، في تصريحات صحفية له نقلتها وكالة أنباء "يوكراينفورم"، عمل النواب البرلمانين في بلاده قائلًا "أما النواب، فعليهم أن يقوموا بعملهم فقط. ولكن للأسف، هذا لا يحدث. وبشأن ماذا يمكنني أن أفعل كرئيس؟ فإنني لا أستطيع حل البرلمان، لأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في زمن الحرب".

وفي المؤتمر نفسه، دعا زيلينسكي إلى ضرورة "تحصين الحدود وأن تؤخذ منطقة خاركيف كنموذج"، حيث قال إن مواصلة عمليات التحصين مهمة للغاية "وهناك إدارات حكومية إقليمية تقوم بكل العمل منذ بداية الحرب، لقد فعلوا ذلك في منطقة خاركيف ورأيتُ كيف تعاونوا مع الخبراء العسكريين وشركات البناء، وأنا ممتن لهم على ذلك".