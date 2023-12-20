البنك المركزي الصيني يضخ 301 مليار يوان في النظام المصرفي

الأربعاء 20/ديسمبر/2023 - 12:18 ص

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس الثلاثاء، 301 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 119 مليار يوان (76ر16 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، كما ضخ البنك 182 مليار يوان وفقًا لنفس الآلية لأجل 14 يومًا بفائدة 95ر1%.

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن البنك المركزي في بيان القول: "إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة".

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.