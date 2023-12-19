وزير الدفاع الروسي: تحقيق جميع الأهداف المعلنة فيما يخص مجمع البناء العسكري في عام 2023

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم /الثلاثاء/ أن جميع الأهداف التي تم الإعلان عنها فيما يخص مجمع البناء العسكري في عام 2023 تم تحقيقها.

وأوضح شويجو -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس"- أنه قد جرى تشييد أكثر من 2700 منشأة ومبنى تخص البنى التحتية للقوات النووية الاستراتيجية.

وقال إن التركيز الأساسي قد كان حول تنمية البنى التحتية الخاصة بالقوات النووية الاستراتيجية، لافتًا إلى أن 592 منشأة تكنولوجية قد تم بناؤها لتلائم أنظمة صاروخية حديثة مثل "سارمات" و"يارس" وإلى أن المرافق الخاصة بالأنظمة الاستراتيجية المسلحة بصواريخ كروز النووية بعيدة المدى وحاملات المركبات البحرية يجري بناؤها على قدم وساق.

وأشار شويجو إلى أن بناء مركز للطاقة في مدينة سفيرومورسك أقصى الشمال الروسي قد اكتمل لتزويد المنشآت في الوحدات البحرية الشمالية.