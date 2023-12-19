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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

22 معلومة جديدة عن القديس نيقولاوس أسقف ميرا

ارشيف
ارشيف
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تستعرض البوابة نيوز في هذا التقرير سيره القديس نيقولاوس أسقف ميرا الذي لقب برجل العقيدة والعطاء بمناسبة تذكار وفاته  وأبرز المحطات التى مر بها .

 

  
1- أول من كتب سيرة القديس نيقولاوس بتوسع هو " القديس سمعان المترجم " عام 912 م ولكن " ميثوديوس " بطريرك القسطنطينية سجل سيرته بإختصار عام 840م
 

 

2-  اسم أبيه " إبيفانيوس " وأمه " تونة أو يونه " وكانا من أغنياء مدينة باترا - أسيا الصغري وتقدم بهم السن دون ان ينجبا طفل حتي قبل الله صلاتهم ورزقهم بطفل


3- - وُلد القديس عام 262م ودعوا اسمه " نيقولاوس " علي اسم عمه الذي كان أسقفاً علي مدينة " ميرا "وهو اسم يوناني يعني " ناصر الشعب "


4- رسمه أسقف المدينة شماساً بعد خدمته في الكنيسة 


5- رسمه عمه نيقولاوس كاهن في عمر 19 سنة وسافر لأورشليم وظل فترة في حياة نسكية مملؤة بالصلاة والتأمل


6- كان معاصراً للقديس الأنبا أنطونيوس 
 

7- عاد لمدينة ميرا بعد رؤيا من الله وجعله عمه وكيلاً عنه أثناء سفره لزيارة أورشليم
8- بعد وفاه  " الأنبا يوحنا " أسقف ميرا أختارته عناية الله ليكون أسقف المدينة 
9- اقام طفلاً من الموت يوم تتويجه أسقفاً 
10- أُلقي القديس في السجن 5 سنوات أثناء إضطهاد دقلديانوس من أجل عدم طاعته بالتبخير للأصنام وكان يرعي شعبه برسائل من داخل السجن حتي عاد لكرسيه بعد قرار الملك قسطنطين بفتح الكنائس 
11- كان من ضمن الأباء ال318 الذين أجتمعوا في مجمع نقية لأجل تفنيد بدعة أريوس 
12- لم تتأثر مدينة ميرا ببدعة أريوس رغم إنتشارها الحاد في بلاد الغرب وذلك يرجع لصلابة إيمان شعبها النابع من صلابة إيمان أسقفها القديس نيقولاوس 
13- خدم القديس شعبه لما بقرب من 40 سنة 
14- قبل نياحته قرأ مزمور 30 وفاضت روحه يوم 10 كيهك وكان عمره 80 سنة ودفنوا جسده علي أحد مرتفعات مدينة ميرا وتعيد له الكنيسة الغربية يوم 6 ديسمبر من كل عام 
15- وبعد أقل من 200 عام علي نياحته أمر الإمبراطور ثيؤدوسيوس الثاني ببناء كنيسة له في ميرا وتم نقل جسده إليها 
16- فاض من جسد القديس سائل أطلقوا عليه اسم " المن / Menna " وهو عطر له رائحة طيبة ومنذ يوم نياحته وحتي يومنا هذا لا تكف عظام القديس في كل مكان يضم رفاته عن فيض هذا العطر في تذكاراته السنوية 
17- تم نقل جسد القديس لكنيسة أخري خوفاً من الهجمات البربربة التي تعرضت لها الكنائس وقتها
18- تم نقل جسد القديس من ميرا إلي باري بإيطاليا في مايو 1087م 
19- يوجد للقديس أكثر من 400 كنيسة بإنجلتر و300 في بلچيكا و34 في روما و23 في هولندا وفي مصر 3 كنائس ( الأولي في بنها تم تدشينها عام 1910م  & الثانية بالطالبية في الجيزة تم تدشينها عام 2017م & الثالثة في مطروح تم يرجع تاريخها لعام 1925م ) وكانت توجد كنائس آخري بمصر وأندثرت 
20- من كثرة المعجزات التي تتم بصلاته لقبوه بالقديس " العجائبي " 
21- ألقاب القديس في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ( الكوكب العظيم المضئ - الوديع - نوح الجديد )
22- ألقاب القديس في كنيسة الروم الأرثوذكس ( الصانع العجائب - المختار من الله - النقي - شعاع الله المنير - قاعدة الأرثوذكسية الثابتة - الملاك والراعي - العجائبي العظيم )

أقباط أقباط الإرثوذكس