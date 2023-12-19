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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في الصين إلى 127 قتيلا

جانب من آثار زلزال
جانب من آثار زلزال الصين
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين إلى 127 قتيلا.

وأعلنت السلطات المحلية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /الثلاثاء/ - أن حصيلة ضحايا الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 درجة وضرب محافظة قومية بمقاطعة قانسو، ارتفعت إلى 113 قتيلا وإصابة 536 آخرين في المقاطعة، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 155 ألف منزل في المقاطعة.

كما أسفر الزلزال عن مصرع 14 شخصا في مقاطعة تشينجهاي المجاورة، ووصل عدد المصابين إلى 198 شخصا.

وكان المركز الصيني لشبكات الزلازل قد أعلن أن الزلزال وقع مساء أمس الاثنين على عمق 10 كيلومترات، ويقع مركز الزلزال في بلدة ليوقو على بعد حوالي 8 كم من مركز محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونجشيانج وسالار في ولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في مقاطعة قانسو.

الصين تشينجهاي