رسالة إلى محافظ المنيا

الثلاثاء 19/ديسمبر/2023 - 08:42 م

مظهر الشارع يمثل عنوان الوطن، الانضباط والالتزام بقواعد حركة المرور ‏والقوانين التي تحكم الأنشطة التجارية يعني قوة مؤسسات الدولة والعكس ‏صحيح، أقيم في أحد دول الخليج للعمل وأثناء وجودي في الإجازة السنوية بمصر ‏في مدينة سمالوط محافظة المنيا قمت بالذهاب إلي مستشفي الراعي الصالح بتلك ‏المدينة لإجراء بعض الفحوصات الطبية، كان المشهد محزنًا ومحبطًا للغاية كما ‏كان في السنة السابقة وما قبلها، مركبة التوكتوك تسيطر تمامًا علي حركة ‏الشارع وكل الشرايين الحيوية بالمدينة وحتى قراها وتتحرك بدون أي ضوابط ‏قانونية ولا إنسانية، وهنا أصحاب المحلات التجارية يفترشون ببضاعتهم أمام ‏المحلات في مشهد يعيق تمام حركة المرور بالشارع.‏

هكذا أصبحت المدينة تقع تحت سيطرة التوكتواك وعشوائية البائعين والتجار، ‏وأمام مستشفى الراعي الصالح التي تمثل الصرح الطبي الهام والمتوفر لكل قراها ‏وللكثير من مدن محافظة المنيا كانت "الكارثة" حيث أقام البائعين سوقًا ضخمًا ‏للخضار والفواكه وبعض البضائع الأخرى، مما أدى إلى إغلاق تام لبوابة مطرانية ‏سمالوط "كنيسة مار مرقص البوابة الشرقية" شارع حسن حميدة فلا يستطيع أحد ‏الدخول أو الخروج منها وبجانبها أيضا تم إغلاق مدخل الصيدلية الخارجية التي ‏تخدم أهل المدينة وعلى بعد أمتار شارع يمثل الشريان الوحيد الواصل إلي ‏بوابة المستشفى الجنوبي، فلا تستطيع سيارات الإسعاف ‏وسيارات حاملي المرضي والحالات الحرجة الدخول أو الخروج.

والسؤال، أين مؤسسات الدولة المعنية؟ ولماذا تركت الشارع المصري ‏ومرافقه الحيوية تحت سيطرة تلك الحالة؟ على العموم من خلال ذلك المقال وباسم ‏ما يقرب من مليون مواطن من سكان مدينة سمالوط وآخرين من مدن المحافظة أرفع استغاثة إلى السيد الوزير محافظ المنيا وكل المسئولين بالمحافظة بالتحرك ‏لنقل ذلك السوق إلى موقع متخصص بعيدًا عن المرافق والشوارع الحيوية حيث ‏هناك مكان غرب المطرانية أمام مدرسة الزراعة اسمه (الموقف) وهو جاهز كبنية تحتية ولا يتم استخدامه ويمكن استغلاله والاستفادة منه عن ‏طريق تأجيره محلات للبائعين ومن خلاله يتم حل المشكلة والاستفادة من المكان ‏ماليًا وخدمة البائعين والمواطنين.‏

فقد وصلتني شكاوي كثيرة من سكان المكان ومدينة سمالوط من هذا المشهد الغير ‏حضاري والذي يسبب الكثير من المشاكل الصحية والمرورية فمستشفى الراعي ‏الصالح بداخلها غرف تنويم ومعدات وأجهزة تحتاج إلي تعقيم وجو بيئي صحي ويتم فيها عمليات جراحية كبري ويأتي إليها كبار الأطباء الاستشاريين من الخارج، ‏ولكن حالة الضجيج والتلوث لهذا السوق تؤثر علي ذلك، بجانب أن هذا الشارع ‏يمثل شريان حيوي يربط شوارع سمالوط وممر لكل جوانبها، ذلك السوق هو ‏تجسيد حي على مظهر المدينة ورسالة قوية بأن الشارع خارج السيطرة في ظل ‏تراخي وعدم قدرة الإدارات المحلية على القيام بدورها في تطبيق القانون ‏والسيطرة علي الشارع، فأتمني من القيادة السياسية في فترة حكمها الجديدة أن ‏تجعل أول مائة يوم تحت اسم "انضباط الشارع" المتمثل في تخليصه من مركبة ‏التوكتوك عن طريق تقنين عددها داخل المدن والقري بنسبة وتناسب مع عدد ‏السكان، مع تقنينها قانونيا بالتراخيص وعمر من يستخدمها ووضع ضوابط تحركها ‏في أماكن معينه، مع ردع التجار أصحاب المحلات والمتاجر بعدم فرش البضائع أمام ‏محلاتهم، ذلك الاقتراح سيعيد الشارع المصري ومعه المواطن ‏إلي الانضباط والرجوع إلي القانون في كل تحركاته.

جمال رشدي: كاتب معنى بالشأن العام