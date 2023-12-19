منتخب مصر للغطس يتأهل إلى أولمبياد باريس

تمكن منتخب مصر للغطس من التأهل رسميا إلى اولمبياد باريس ٢٠٢٤ بعد تحقيقهم المراكز الأولى في تصفيات أفريقيا للغطس المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ بين مصر وجنوب افريقيا والتي أقيمت خلال الفترة من ١٨-١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ بجنوب إفريقيا.

وحقق لاعبو منتخب الغطس المراكز الأولى حيث حصد محمد فاروق الميدالية الذهبية في منافسات سلم ٣م متحرك وتوج رامز ضياء بذهبية منافسات سلم ١٠م ثابت، وحصلت مها عامر علي ذهبية منافسات سلم ٣م متحرك وملك توفيق توجت بذهبية منافسات سلم ١٠م ثابت

كما توج محمد فاروق ورامز ضياء بذهبية منافسات سلم ٣م زوجي متحرك رجال

وحصدت مها عامر رملك توفيق ذهبية منافسات سلم ٣م زوجي متحرك آنسات

كما تمكن محمد فاروق ومها عامر من تحقيق ذهبية منافسات سلم ٣م زوجي متحرك مختلط.