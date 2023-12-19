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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ البحيرة تعتمد عددًا من المخططات التفصيلية لـ ٤ مراكز

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تعتمد عدداً من المخططات التفصيلية لـ ٤ مر
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اعتمدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة المخطط التفصيلي لـ ٥ قرى بنطاق  ٤ مراكز، وذلك على النحو التالي :

 اعتماد المخطط التفصيلي لقرية صفط العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط بمركز كوم حمادة.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر السوالم قبلى التابعة لقرية ششت الأنعام بمركز إيتاى البارود.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية برسيق التابعة للوحدة المحلية بقرية دمسنا بمركز أبو حمص .

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية التل الكبير التابعة للوحدة المحلية بقرية النجاح بمركز بدر.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية نبيل الوقاد التابعة لقرية أحمد عرابى بمركز بدر .

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم  مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، بأنه قد تم اعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام، مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم اعتمادها في ضوء المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

جاء ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المخطط التفصيلي في اربع مراكز اخبار البحيرة