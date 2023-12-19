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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"مستقبل وطن": لقاء السيسي ومرشحي الرئاسة مشهد حضاري يليق بالجمهورية الجديدة

عبدالله سعيد
عبدالله سعيد
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قال عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن لقاء الرئيس ومرشحي الرئاسة مشهد عظيم يليق بعظمة وحجم جمهوريتنا الجديدة، ويؤكد تطور الحياة الحزبية والسياسية في مصر.


وأكد سعيد، في تصريحات له، أن هذا المشهد الحضاري يستدعي الفخر والاعتزاز بقيادتنا السياسية التي تقود الوطن بكل حكمة وحنكة وشجاعة، وتضع مصلحته العليا فوق كل اعتبار.


وأشار إلى أن الرئيس السيسي يؤسس لمرحلة متقدمة من مساحات العمل المشترك، وتعزيز آليات الحوار البناء حول أولويات العمل الوطني، بما يساهم في توحيد الجهود لخدمة الوطن، وتحقيق تطلعات المصريين.


وأشار الأمين المساعد، إلى أن الـ6 سنوات المقبلة ستكون بمثابة الحصاد لمرحلة من العمل والبناء خاضتها الدولة بكل قطاعاتها لتستعيد مكانتها التاريخية، مؤكدًا أن المصريون يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم الرشيدة.

عبدالله سعيد حزب مستقبل وطن الرئيس السيسي