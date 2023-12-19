اختل توازنها.. مصرع ربة منزل سقطت من أعلى منزلها بالدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية نتيجة سقوطها من أعلى منزلها حيث احتل توازنها وسقطت خلال قيامها بوضع الطعام للطيور التى تقوم بتربيتها أعلى سطح المنزل.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره من مستشفى منية النصر إلى مأمور مركز شرطة منية النصر بوصول ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها جثة هامدة ادعاء سقوط من علو .

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفاه تدعى عبير طه احمد محمد حليمه ٣٧ عاما من ناحيه قرية برمبال الجديده التابعة للمركز.

وبسؤال مرافقيها أكدوا أنها كانت تقوم بوضع الطعام للطيور التى تربيها أعلى سطح منزله وخلال ذلك اختل توازنها مما أدى إلى سقوطها من الدور الأول العلوي ووفاتها .

فيما جرى وضع الجثمان بمشرحه المستشفى تحت تصرف النيابه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.