غرفة السياحة: أنفقنا 80 مليون جنيه على المشروع السكني بأكتوبر.. والإيرادات ٢٣٧ مليون جنيه

أعلنت غرفة الشركات السياحية عن عقد جمعيتها العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ يوم الخميس ٢٨ ديسمبر بأحد فنادق القاهرة وذلك بحضور لجنة تسيير الأعمال برئاسة نادر الببلاوي لمناقشة الميزانية العمومية والحساب الختامي.

وبحسب تقرير الميزانية العمومية للغرفة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ فقد بلغت صافي الإيرادات ٢٣٧ مليون و٥٦٩ ألف جنيه مقابل ٨٢ مليونا و٩٠٧ آلاف العام الماضي، وذلك بعد خصم حصة اتحاد الغرف السياحية والمحول الاحتياطي النظامي وحصة صندوق السياحة والآثار، فيما بلغت أجمالي المصروفات ١٠٥ ملايين و٨٤١ ألف جنيه مقابل ٧٤ مليونا و٤٣٩ ألف العام السابق، وبذلك يكون الفائض العام أي زيادة الإيرادات عن المصروفات ١٣١ مليونا و٧٢٨ ألفا، مقابل ٧ ملايين و٦٥٠ ألف العام السابق.

وبلغ رصيد الأصول الثابتة ٢٢ مليونا و٥٦١ ألفا، وتمثلت مساهمة الغرفة بمشروع مبنى الشيخ زايد في شقين أولهما نصيب الغرفة في المصروفات الفعلية بالمبنى وذلك بقيمة ٩٦٤ ألفا و١٦١ جنيها، ثم بند آخر باسم نصيب الغرفة استكمال أعمال البناء بمني الشيخ زايد فقد سددت له لجنة تسيير الأعمال، ٢ مليون جنيه، وذلك بخلاف باقي مصروفات الغرفة لمشروع الشيخ زايد ومنها حصت الأرض والاستشاري ومصروفات متنوعة وتشطيب الوجه والمياه الجوفية وراتب المدير والتي بلغت في اجماليها خلال العام المالي المنتهي في يوليو الماضي ٢٣ مليون و ٦٦٣ الف جنيه، مقابل ٢٠ مليون جنيه في العام الماضي.

وبلغت اجمالي ارصدة الحسابات الجارية بالبنوك للغرفة ٧٩٠ مليونا و٦٧ ألف جنيه، كما بلغت إجمالي الودائع في البنوك ٢٣٠ مليونا و٦٠١ ألف جنيه.

وتحت بند دائنون متنوعون تقول القوائم المالية ان حساب دائنو بوابة العمرة فقد بلغ ٢٤٠ مليون ٢٢٢ الف جنيه، وقرعة الحج السياحي ١٠ ملايين و٤٩٩٩ ألف جنيه ودائنو حوالات قرعة الحج ١٢ مليون جنيه ودائنون جدية حجز المشروع السكني في ٦ أكتوبر ٤ ملايين و ٦٥٧ ألف جنيه، وبلغ اجمالي الدائنين ٦١٥ مليونا و٢٤٠ ألفا وذلك بالمركز الرئيسي واشتملت المصروفات العمومية والإدارية بالغرفة على عدة بنود منها مرتبات ومكافآت وبدلات بقيمة ٢٢ مليونا و٨٣٥ ألفا، بإجمالي ٢٩ مليونا و٦٠ ألف جنيه، كما أسهمت الغرفة في معارض ومؤتمرات وقوافل بمبلغ ٣ ملايين و٣٧٥ ألفا، وشكلت مصروفات تصاريح تحركات السائحين بالفروع في مبلغ ٤ ملايين و٢٨ ألفا، وأنفق مكتب مطار الغردقة ٣ ملايين و٩٨٤ ألفا.

وذكر التقرير المقدم للجمعية العمومية على أنه خلال الفترة من ١ يوليو، وحتى ٣١ ديسمبر الجاري، يكون إجمالي الإيرادات ٩٤ مليونا و٩٥٥ ألف جنيه، وإجمالي المصروفات ١٤٧ مليونا و٢٥٢ ألف جنيه، وبزيادة في المصروفات عن الإيرادات بلغت ٥٢ مليونا و٣٩٧ ألف جنيه، وأنفقت الغرفة على المشروع السكني في ٦ أكتوبر خلال هذه الفترة ٨٠ مليون جنيه.