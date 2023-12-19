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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بكرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية توك توك أعلي الطريق الأبيض بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الأبيض بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية توك توك مما تسبب في إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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