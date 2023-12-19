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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الاحتلال بحق عائلة زعرب برفح إلى 30 شهيدًا

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من منازل عائلة زعرب في رفح جنوب القطاع إلى 30 شهيدًا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" بأن قوات معززة من الجيش الإسرائيلي داهمت البلدات فجر اليوم الثلاثاء، واقتحمت العديد من المنازل واستولت على مركبات، واعتقلت عددا من الشبان لم تعرف هوياتهم بعد، وأضافت الوكالة الرسمية أن مواجهات اندلعت خصوصًا في بلدتي بني نعيم وصوريف، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود إصابات بالاختناق بالغاز خلال التصدي لاقتحام القوات الإسرائيلية بلدة عقربا في نابلس جنوب شرق نابلس، مشيرة إلى أن الجيش أغلق مداخل قرى وبلدات في رام الله ونابلس.

وذكرت وسائل الإعلام أن الجيش الإسرائيلي فجّر منزل عائلة منفذ عملية حوارة الأسير أسامة بني فضل في بلدة عقربا، كما أشارت أيضًا إلى أن الآليات الإسرائيلية اقتحمت مدينة أريحا في الضفة الغربية.

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