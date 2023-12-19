بالفيديو.. كثافات مرورية بالكورنيش وكوبري أكتوبر

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن ميدان عبدالمنعم رياض، يشهد كثافات نسبية في شوارع متفرقة وأخرى بها سيولة مرورية، بينما توجد كثافات مرورية على طريق الكورنيش المتجه للمؤسسة وأيضا أعلى كوبري أكتوبر حتى العباسية بالاتجاهين، كما أن هناك كثافات مرورية في ميدان التحرير وصولا إلى مدينة نصر ومحور النصر حتى المنصة.

وأضافت، أن هناك بعض الكثافات المرورية تظهر أعلى الطريق الدائري قبل وبعد النزلات، كما تكونت كثافات في محور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه العكسي للمحور تشهد بعض الكثافات البسيطة المتحركة وتنتهي عند مطلع الدائري من ميدان لبنان.

وتابعت، أن شارع فيصل يشهد كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات في اتجاه المريوطية، فيما توجد بعض الكثافات المرورية في شارع ترسا نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، وتظهر كثافات متحركة في شارع السوادن حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.