مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول فلسطين

أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة مفتوحة، تعقبها محادثات مغلقة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

وهذه الجلسة مبرمجة منذ بداية الشهر الحالي، وستتطرق إلى التقرير بخصوص تطبيق القرار الدولي رقم 2334 الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

ويؤكد القرار الذي اعتمد في عام 2016: "أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعقبة رئيسة أمام تحقيق الحل القائم على وجود دولتين والسلام العادل والدائم والشامل".

ومن المقرر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطتين من تور وينيسلاند المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، واللواء باتريك جوتشات رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، بينما ستقدم روزماري ديكارلو رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة خلال المحادثات المغلقة.