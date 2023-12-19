مكين يجتمع بمديري الإدارات و المستشفيات بالدقهلية لمتابعة خطة العمل

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أمس الاثنين اجتماعًا بمديري المستشفيات بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي ومديري الإدارات الفنية والإدارية.

وأكد مكين خلال الاجتماع على تنفيذ الجدول الإشرافى بعد الساعة الـ 2 ظهراً بجميع المستشفيات إلى جانب ضرورة مرور مدير المستشفى على جميع الأقسام الفنية والإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذ جداول الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية يوميا.

وأشار وكيل الوزارة إلى تكثيف مرور الفرق الفنية المعاونة بالمستشفى ( مكافحة العدوى - الجودة - السلامة و الصحة المهنية - المتابعة - الرقابة الداخلية ) للاطلاع على السلبيات ورفعها لإدارة المستشفى للتمكن من تلافيها بشكل يومى مع التأكيد على تطبيق جميع معايير مكافحة العدوى والجودة وأمن وسلامة المريض بجميع أقسام المستشفى والتدريب على التسجيل الطبي.

كما شدد وكيل الوزارة على متابعة توافر المستلزمات الطبية بجميع أقسام المستشفى وتفعيل دور لجان المستلزمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وأيضا توافر جميع الأدوية وبدائلها والتأكد من تفعيل صيدلية الطوارئ على مدار 24 ساعة .

وفى نهاية الاجتماع نوه مكين إلى ضرورة تفعيل تصنيف المرضى بالأقسام الداخلية والرعايات طبقا للأوعية المالية المختلفة ( نفقة دولة - التأمين - الاقتصادى) ومتابعة تنفيذ المطالبات وإضافتها الى صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى. مع ضرورة ربط حافز التقييم الشهرى بالأداء الفنى للطاقم الطبي بجميع الأقسام الفنية، ومتابعة تسديد مديونيات المستشفى ومراجعة ذلك شهريا التأكيد على عدم وجود أى عضو طبي يقوم بتقديم الخدمة الطبية من خارج المستشفى .

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