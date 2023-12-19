ads
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جثة على القضبان.. استعجال التحريات في مصرع شخص سقط من قطار بمنشية القناطر

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أمرت جهات التحقيق بالجيزة باستعجال تحريات المباحث في مصرع شخص إثر سقوطه من قطار بمحيط مركز منشية القناطر، وسؤال كمسري القطار، وشهود العيان المحيطين بمسرح الحادث عن ملابسات سقوطه وإن كانت هناك شبهة جنائية وراء ذلك من عدمها، وكلفت مفتش الصحة بفحص الجثمان وإعداد تقرير بسبب الوفاة.
وأفاد تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان الشاب المتوفي، وجود كسر بالجمجمة وكسور متعددة بأنحاء الجسد، ونزيف داخلي ، إصابات حدثت نتيجة السقوط من القطار وهو مسرع على جسم صلب " القضبان", فأدت الى وفاته.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع  حادث  ومتوفى  بمحطة قطار المناشي بدائرة مركز شرطة منشاة القناطر، وعلى الفور انتقلت انتقلت قوات الشرطة وتبين سقوط شخص من قطار ووفاته على الفور وتم نقل الجثمان لثلاجة مستشفى مبارك ، وقام رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جثة على القضبان مصرع شخص سقط من قطار منشية القناطر