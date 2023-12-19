جثة على القضبان.. استعجال التحريات في مصرع شخص سقط من قطار بمنشية القناطر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة باستعجال تحريات المباحث في مصرع شخص إثر سقوطه من قطار بمحيط مركز منشية القناطر، وسؤال كمسري القطار، وشهود العيان المحيطين بمسرح الحادث عن ملابسات سقوطه وإن كانت هناك شبهة جنائية وراء ذلك من عدمها، وكلفت مفتش الصحة بفحص الجثمان وإعداد تقرير بسبب الوفاة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان الشاب المتوفي، وجود كسر بالجمجمة وكسور متعددة بأنحاء الجسد، ونزيف داخلي ، إصابات حدثت نتيجة السقوط من القطار وهو مسرع على جسم صلب " القضبان", فأدت الى وفاته.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث ومتوفى بمحطة قطار المناشي بدائرة مركز شرطة منشاة القناطر، وعلى الفور انتقلت انتقلت قوات الشرطة وتبين سقوط شخص من قطار ووفاته على الفور وتم نقل الجثمان لثلاجة مستشفى مبارك ، وقام رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.