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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء التجريع بالبؤر المصابة بالبلهارسيا فى 14 مركزاً بالدقهلية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
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اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية البدء بتجريع البؤر المصابة بالبلهارسيا بـ 14  مركزاً تابعاً على مستوى المحافظة وذلك لعلاج  الحالات المصابه بالبلهارسيا المكتشفه خلال المسح الميداني وذلك تحت إشراف الدكتورة  عبير عبد الغني وكيل المديرية .

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتنفيذ خطة الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2025.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر على مدير الادارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة أن التجريع الجموعى للمواطنين  وعلاج الحالات المصابة بالمجان كما تتم متابعة الحالات المصابة بعد العلاج للتأكد من تمام الشفاء.

من ناحيته كشف الدكتور محمد عماد مدير اداره البلهارسيا ان التجريع يتم من خلال فرق طبية مدربة وفق الخطة المقررة من الإدارة المركزية للقضاء على البلهارسيا  بحلول 2025.

وأشار المهندس وائل الرفاعي مدير اداره القواقع  الى أن ادارة مكافحة القواقع التابعة للادارة العامة للمتوطنة تقوم بعمل فحص المجاري المائية التابعة لتلك المراكز للبحث عن القواقع الناقلة البلهارسيا والفاشيولا وجمع القواقع المصابه  وعلاج المصاب منها بالسركاريا وذلك بما يساهم في الوصول لجميع المستهدفين.

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الأمراض المتوطنة الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية