5 نصائح للحصول علي بشرة نضرة.. تعرفي عليها

يعد الحصول علي بشرة جذابة ونضرة هو ماتسعي إليه كل امرأة لذلك نقدم اليكن نصائح للحصول على بشره نضرة وهي:

1. حماية نفسك من الشمس



من أهم طرق العناية بجلدك حمايته من الشمس. يمكن أن يتسبب التعرض للشمس طوال العمر في ظهور تجاعيد، وبقع الشيخوخة وغيرها من المشكلات الجلدية الأخرى كما يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.

للحصول على أقصى حماية من الشمس:

استخدمي كريم الوقاية من الشمس. استخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس (SPF) 15 على الأقل. كذلك، استخدم كريم الوقاية من الشمس بكثرة واعيدي استخدامه كل ساعتين، أو استخدمه أكثر من ذلك إذا كنت تمارس السباحة أو تتعرض للتعرق.

ابحث عن الظل. تجنب الشمس فيما بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا، حيث تكون أشعة الشمس أقوى ما يمكن.

ارتدِ ملابس واقية.

غطِ بشرتك بقمصان منسوجة بإحكام ذات أكمام طويلة، وسراويل طويلة وقبعات عريضة الحواف. فكر أيضًا في إضافات الغسيل، التي تعطي الملابس طبقة إضافية من الحماية من الأشعة فوق البنفسجية لعدد معين من الغسلات، أو في ارتداء الملابس الخاصة الواقية من الشمس المصممة خصيصا لحجب الأشعة فوق البنفسجية.



2. الإقلاع عن التدخين



إن التدخين يجعل بشرتك تبدو أكبر ويسهم في ظهور التجاعيد، يضيق التدخين الأوعية الدموية الصغيرة في الطبقات الخارجية للجلد، ما يقلل من تدفق الدم ويجعل الجلد أكثر شحوبًا. ويستنفد ذلك أيضًا من الجلد الأكسجين والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجلد.

ويضر التدخين أيضًا بالكولاجين والإيلاستين وهي الألياف التي تمنح بشرتك القوة والمرونة،بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم تعبيرات الوجه المتكررة التي تقوم بها أثناء التدخين ، مثل ضم الشفتين عند الاستنشاق وإغماض عينيك نصف إغماضة لإبعاد الدخان في ظهور التجاعيد.

كذلك، فإن التدخين يزيد خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية الجلدي ،إذا كنت تدخن، فأفضل طريقة لحماية بشرتك هي الإقلاع عن التدخين. اسأل طبيبك عن النصائح أو العلاجات التي تساعدك في التوقف عن التدخين.

3. تعامل مع بشرتك برفق

إن النظافة اليومية من الأمور التي تؤثر إيجابيًا في بشرتك لإبقاء البشرة ناعمة:

قللي زمن الاستحمام. فالماء السّاخن والاغتسال أو الاستحمام لوقت طويل يتسببان في فقدان الزيوت من بشرتك. حدد وقت الاستحمام أو الاغتسال، واستخدم الماء الدافئ بدلاً من الماء الساخن.

تجنبي الصابون المركز يمكن أن يتسبب الصابون والمنظفات المُركزة في فقدان الزيت من بشرتك. بدلاً من ذلك، اختاري المنظفات المناسبة،رطبي البشرة الجافة إذا كانت بشرتك جافة، فاستخدم مرطب يلائم نوع بشرتك. للاستعمال اليومي، ضع في اعتبارك مرطب يحتوي على عامل حماية من الشمس.

4. اتبعي نظام غذائي صحي:

قد يساعدك النظام الغذائي الصحي على أن تبدو في أفضل حال وتشعر بذلك. تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الشحوم.

العلاقة بين النظام الغذائي وحب الشباب ليست واضحة ولكن تشير بعض الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بزيت السمك أو مكملات زيوت الأسماك ومنخفض في الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المجهزة أو المنقاة قد يعزز ظهور البشرة بشكل أكثر شبابًا. شرب الكثير من الماء يساعد على الحفاظ على رطوبة بشرتك.

5. التعامل مع الضغوط

إن الضغط النفسي غير المتحكم به يمكن أن يجعل بشرتك أكثر حساسية ويتسبب في ظهور حب الشباب ومشكلات البشرة الأخرى. للتشجيع على الحصول على بشرة صحية وحالة ذهنية صحية ،

واتبعي خطوات سليمة للتعامل مع ضغوط الحياة. احصلي على كفايتك من النوم، وضعي حدودا معقولة، وقلل من قائمة مهامك اليومية ووفر وقتًا لفعل أشياء تستمتع بها. قد تكون النتائج أكثر إثارة مما تتوقع.