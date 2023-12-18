بالصور.. سقوط أحد محتكري السكر في قبضة تموين بورسعيد

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عوض، اليوم الاثنين، في ضبط أحد محتكري سلعة السكر.

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية تموين بورسعيد بالإشتراك مع قسم شرطة مباحث التموين وقوة سرية تابعة له من ضبط 7 أطنان من السكر المعبأ داخل شكائر زنة الشكارة 50 كيلوجراما والمخصصة لمبادرة تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية والتي يُباع من خلالها السكر بـ 27 جنيها للكيلو دعما من الدولة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، أوضح محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه ضُبطت هذه الشكائر لعدم إخطار مديرية التموين بتلك الكمية المدعمة والمُسعرة من قبل الدولة للمواطنين، حتى يجرى الإشراف عليها بالطرق القانونية ولم تُعبأ حتى تاريخ تحرير المحضر مما يفتح باب التلاعب والبيع في غير الغرض المخصص له.

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