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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم وضع برنامج زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

محمد أشتية
محمد أشتية
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قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه على العالم وضع برنامج زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا "اشتيه" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإعلان دولة فلسطينية، موضحًا أن الأولوية الحالية هى وقف الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية.

يذكر أن تصريحات أشتيه تأتي بعد الإعلان عن زيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد جيه أوستن، لإسرائيل ودولتين في الخليج العربي هذا الأسبوع، حيث تأتي الزيارة ليضغط مسئولو إدارة بايدن على إسرائيل لإنهاء حملتها البرية والجوية واسعة النطاق في قطاع غزة في غضون أسابيع، والانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزًا في حربها ضد حماس.

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