الهباش: الدعم الأمريكي لإسرائيل جعل صورة واشنطن داخليا وخارجيا "مقيتة"

الإثنين 18/ديسمبر/2023 - 11:13 ص

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن الدعم الأمريكي لإسرائيل جعل صورة الولايات المتحدة داخليا وخارجيا "مقيتة" لأنها ترعى عدوانا واضحا وهمجيا.

وأشار الهباش، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة مع استمرار العدوان الإسرائيلي وهذا غير مقبول، مضيفا “نريد حلا شاملا ونهائيا يمنع العدوان وينهي الاحتلال وينزع كل أسباب الصراع.. أولوياتنا الحالية هي وقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني”.

وحول مستقبل قطاع غزة حال توقف الحرب والسيناريو الأمثل لعدم تكرار هذه المشاهد مرة أخرى، قال الهباش: “نريد حلا عادلا قائما على الشرعية الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب من ممارسة حقوقه المشروعة”.

وشدد على “أنه لا يمكن أن نتنازل عن وجودنا أو حقوقنا في فلسطين، وعلى إسرائيل أن تكف عن عدوانها وتطبيق الشرعية الدولية”.

