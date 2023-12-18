الكونجرس الأمريكي يصدر تشريعيا جديدا يخص الكشف عن الظواهر الفضائية الغامضة

أقر الكونجرس الأمريكي تشريعًا جديدًا يُطلق تفويضًا للكشف عن الأجسام الطائرة المجهولة (UAP)، في خطوة تهدف إلى جمع المعلومات والكشف عن الألغاز المحيطة بهذه الظواهر الغامضة.

ويأتي هذا القرار ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، الذي يمنح الأرشيف الوطني الأمريكي صلاحية جمع المعلومات الضرورية للكشف عن جميع الوثائق ذات الصلة بالظواهر الشاذة غير المحددة، والتقنيات غير المعروفة المصدر، والذكاء غير البشري. ويشمل هذا القانون الأجسام الطائرة المجهولة في السماء، تحت الماء، وفي الفضاء، أو التي تظهر بمظهر يشير إلى تحركها.

وفي خطوة مهمة، يتطلب القانون كشف السجلات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة بعد مرور 25 عامًا من إنشائها، إلا إذا حُددت بضرورة السرية من قبل الرئاسة. ويُسمح أيضًا بالكشف عن السجلات الحديثة في حالة موافقة الجهات المختصة.

تعتبر هذه الخطوة نقلة مهمة في استكشاف الظواهر الغامضة وفهمها، مما قد يمهد الطريق لتوفير المزيد من المعرفة حول هذه الظواهر المثيرة للجدل. وتمثل لغة القانون التي تستهدف هذه السجلات تعديلاً يعرف باسم "تعديل شومر"، حيث كانت نسخة سابقة تأمر وزارة الدفاع برفع السرية عن المشاهدات المعروفة.

يأتي هذا القرار في إطار تصاعد الاهتمام بالأجسام الطائرة المجهولة، ويشكل فرصة للباحثين والعلماء للتعمق في دراستها وفهمها بشكل أكبر، فيما يعكس الجهود المتواصلة لفهم الظواهر الغامضة التي تحيط بنا.

يُذكر أن هذا التشريع يعكس الجهود الحثيثة لفهم الظواهر الغامضة التي تلفت الانتباه عالميًا، وقد يمهد الطريق لمستقبل يعتمد على المزيد من الإدراك والفهم للظواهر الطبيعية والتكنولوجية التي تتجاوز حدود الفهم البشري.