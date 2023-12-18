بالفيديو.. حياة كريمة: مبادرة "من إنسان لإنسان" حفزت الأطفال على دعم أشقائهم في فلسطين

كشفت الكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة، تفاصيل مبادرة “من إنسان لإنسان” لدعم أطفال غزة، قائلة: “إن الأطفال شاركت في إحدى فعاليات المبادرة بحماس وشغف لتقديم المساعدة لأخواتهم في فلسطين، كونهم يدركون ما يعانيه الأطفال في غزة، إذ ينتظرون أي دعم سواء معنوي أو مادي، وكان المشهد غاية في الرقي والجمال”.

وقالت "سماح" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إنها تحدثت مع الأطفال في مرحلة الابتدائية والإعدادية عن أهمية العطاء وأثر هذه المجهودات والمساعدات على الأشقاء بغزة.

وتابعت، أن المبادرة لم تقتصر فقط على تعبئة كراتين المساعدات بل شملت فعاليات كثيرة ومتنوعة، مشيرة إلى أن الأطفال المشاركين في المبادرة أدركوا مدى معاناة الطفل الفلسطيني، إذ إنه لا يستطيع ممارسة حياته الطبيعية أو الذهاب للمدرسة وغيرهما من الظروف الطبيعية.

وأردفت، أن مبادرة «من إنسان لإنسان» حفزت الأطفال المشاركين ليس فقط على تقديم المساعدة بل الذهاب لفلسطين لمساندة أشقائهم هناك، مشيرة إلى أن الأطفال أدركوا دور مصر على مر التاريخ، إذ إنه بمثابة الشقيقة الكبرى التي تدعم أشقائها الأصغر على مر الزمن.