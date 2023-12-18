المعاينة الأولية: المتوفون الثلاثة داخل مصحة الشروق بسبب الاختناق الناتج عن الحريق

كشفت المعاينة الأولية لحريق مصحة الإدمان بالشروق، أن جميع المتوفين والمصابين حدثت إصاباتهم نتيجة للاختناق بسبب الأدخنة الكثيفة التى نتجت عن الحريق داخل المصحة ولم يصابوا نتيجة للحروق وتم نقل 3 متوفين إلى المشرحة و10 مصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية الكاملة، وقام فريق من المعمل الجنائي بمعاينة مكان الحادث.

ودلت التحريات الأولية فى واقعة نشوب حريق داخل مركز علاج نفسى بمنطقة الشروق والذى أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين ان النيران شبت داخل عنبر لاعاشة المرضى.

وأضافت التحريات ان المصحة تستخدم لعلاج مرضى الإدمان.

كان لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الأطفاء الى مكان البلاغ .

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع فى مصحة نفسية لعلاج الادمان فى مدينة الشروق وعلى الفور انتقلت انتقلت قوات الشرطة و4 سيارات اطفاء الى مكان البلاغ .

وكشف الفحص الأولى مصرع 3 اشخاص واصابة 10 آخرين باختناقات نتيجة الأدخنة وجراء الحريق وتم نقل الجثامين الى المستشفى والمصابين لتلقى العلاج اللازم.