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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحريات تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع واصابة 13 شخاص فى حريق مصحة بالشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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دلت التحريات الأولية فى واقعة نشوب حريق داخل مركز علاج نفسى بمنطقة الشروق والذى أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، إلي أن النيران شبت داخل عنبر لإعاشة المرضى.

وأضافت التحريات ان المصحة تستخدم لعلاج مرضى الإدمان.

كان لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الأطفاء الى مكان البلاغ .

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع فى مصحة نفسية لعلاج الإدمان فى مدينة الشروق، وعلى الفور انتقلت انتقلت قوات الشرطة و4 سيارات اطفاء الى مكان البلاغ .

وكشف الفحص الاولى مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين  باختناقات نتيجة الادخنة وجراء الحريق  وتم نقل الجثامين الى المستشفى والمصابين لتلقى العلاج اللازم.

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