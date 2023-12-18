التحريات تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع واصابة 13 شخاص فى حريق مصحة بالشروق

دلت التحريات الأولية فى واقعة نشوب حريق داخل مركز علاج نفسى بمنطقة الشروق والذى أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، إلي أن النيران شبت داخل عنبر لإعاشة المرضى.

وأضافت التحريات ان المصحة تستخدم لعلاج مرضى الإدمان.

كان لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الأطفاء الى مكان البلاغ .

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع فى مصحة نفسية لعلاج الإدمان فى مدينة الشروق، وعلى الفور انتقلت انتقلت قوات الشرطة و4 سيارات اطفاء الى مكان البلاغ .

وكشف الفحص الاولى مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين باختناقات نتيجة الادخنة وجراء الحريق وتم نقل الجثامين الى المستشفى والمصابين لتلقى العلاج اللازم.