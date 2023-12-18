كأس العالم للأندية.. كينو ومارسيلو يقودان تشكيل فلومينينسي المتوقع أمام الأهلي

يبدأ فريق فلومينينسي البرازيلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي في الدور نصف النهائي للبطولة وفقًا لما تنص عليه لائحة مونديال الأندية حيث يشارك بطل كأس ليبرتادوريس من الدور قبل النهائي.

ويلتقي فلومينينسي مع الاهلي في الثامنة مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يبدأ فيرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومينينسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: مارسيلو – فيليبي ميلو – نينو– جوجا

خط الوسط: مارتينيلي – أندري – باولو جانزو

خط الهجوم: كينو – جون أدرياس – جيرمان كانو

ويشارك فريق فلومينينسي في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ ويسعى لتخطي الأهلي والتأهل إلى النهائي بحثًا عن اللقب العالمي.