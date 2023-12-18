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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تداهم بلدة اذنا وتعتقل ثلاثة مواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة إذنا غرب الخليل، وداهمت عددا من الأحياء فيها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن ابراهيم أبو أسعد واعتقلت نجله الشاب عبد الرحيم، بعد عملية تفتيش  لمنزل العائلة، ومنازل أشقائه، تخللها عملية تخريب واسع لمنازل العائلة، إلى جانب منزل شقيقه وسام المطلوب لقوات الاحتلال الذي ألحقت بداخله أضرارا مادية.

كما وداهمت منزل الشاب محمد عبد المجيد طميزي، وتعمدت إلحاق أضرارا مادية خلال عملية التفتيش في المنزل ومحيطه، واعتقلت الشابان مراد عبد المجيد طميزي، واسحاق أبو اسعد.

وداهمت قوات الاحتلال أحياء أخرى من البلدة، من بينها: منطقة واد عزيز، وبئر جابر، وحارة أبو جحيشه.

الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين اعتقال ثلاثة فلسطينيين اقتحام بلدة إذنا