حلمي بكر يتعرض لوعكة صحية.. وزوجته: القدم اليمنى توقفت تماما

تعرض منذ ساعات الموسيقار الكبير والرئيس الشرفي لنقابة المهن الموسيقية حلمي بكر لأزمة صحية مفاجئة، حيث تواصلت سماح القرشي زوجته بالمستشفى القصر العيني التي باشرت على الفور حالته الصحية بالتوجه أحد الاستشاريين إلى منزله بحي المهندسين للقيام بالكشف عليه وعمل اللازم وتم تعليق محاليل في المنزل وأخذ الأدوية اللازمة.

وأوضحت زوجته أنه يعاني منذ الصباح من التهاب في عضلات القلب وكان يشتكي منها بالإضافة إلى أن القدم اليمني توقفت تماما وأن حالته الصحية سيئة وأنه طريح الفراش منذ شهور وتدهورت حالته منذ الصباح الباكر بالأمس حتى تواصلنا مع مستشفى القصر العيني التي قامت بأرسال أحد الاستشاريين لعلاجه على الفور في المنزل.