تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة

عقد الاجتماع الفنى للبطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة التي تستضيفها القوات المسلحة السعودية وتقام منافساتها بقاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف ، وتستمر حتى 24 ديسمبر الجارى 2023 بمشاركه 5 دول عربية بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية هم: الجزائر ، العراق ، سلطنة عمان ، الكويت والسعودية “الدولة المنظمة للبطولة”.

حيث افتتح أعمال الاجتماع العميد عبدالعزيز بن سعد البلوي ( السعودية ) – رئيس اللجنة الفنية للبطولة ، بحضور العميد جابو أمحمد عبد الحق "الجزائر" عضو المكتب التنفيذى للإتحاد - المشرف الإدارى على البطولة، واللواء تدريب بدنى عمار جبار خضير "العراق" نائب رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد - المشرف الفنى على البطولة، ومن الأمانة العامة للاتحاد المستشار محمد لامين الداه "مسؤول قسم الرياضة العسكرية" بجامعة الدول العربية، والسيد على بدر أحمد سكرتير الاتحاد .

فى البداية رحب العميد عبدالعزيز البلوي بالوفود المشاركة ضيوف القوات المسلحة السعودية ومتمنيا التوفيق لكل الرياضيين المشاركين في البطولة.

تم خلال الاجتماع تشكيل اللجان العاملة واختصاصاتها وهى:

لجنة أهلية اللاعبين أو المتسابقين برئاسة المستشار محمد لامين الداه – رئيس قسم الرياضة العسكرية ممثل الأمانة العامة للاتحاد .

اللجنة الإستئنافية برئاسة العميد جابو أمحمد عبدالحق ( الجزائر ) – المشرف الإداري على البطولة.

اللجنة الفنية ولجنة الحكام برئاسة اللواء تد بد عمار جبار خضير ( العراق ) – المشرف الفني على البطولة .