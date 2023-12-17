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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة

الاجتماع
الاجتماع
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عقد الاجتماع الفنى للبطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة التي تستضيفها القوات المسلحة السعودية وتقام منافساتها بقاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف ، وتستمر حتى 24 ديسمبر الجارى 2023 بمشاركه 5 دول عربية بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية هم: الجزائر ، العراق ، سلطنة عمان ، الكويت والسعودية “الدولة المنظمة للبطولة”.

حيث افتتح أعمال الاجتماع العميد عبدالعزيز بن سعد البلوي ( السعودية ) – رئيس اللجنة الفنية للبطولة ، بحضور العميد جابو أمحمد عبد الحق "الجزائر" عضو المكتب التنفيذى للإتحاد - المشرف الإدارى على البطولة، واللواء تدريب بدنى  عمار جبار خضير "العراق" نائب رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد - المشرف الفنى على البطولة، ومن الأمانة العامة للاتحاد المستشار محمد لامين الداه "مسؤول قسم الرياضة العسكرية" بجامعة الدول العربية، والسيد على بدر أحمد سكرتير الاتحاد .

فى البداية رحب العميد عبدالعزيز البلوي بالوفود المشاركة ضيوف القوات المسلحة السعودية ومتمنيا التوفيق لكل الرياضيين المشاركين في البطولة. 
تم خلال الاجتماع تشكيل اللجان العاملة واختصاصاتها وهى: 
لجنة أهلية اللاعبين أو المتسابقين برئاسة المستشار محمد لامين الداه – رئيس قسم الرياضة العسكرية ممثل الأمانة العامة للاتحاد .
 اللجنة الإستئنافية برئاسة العميد جابو أمحمد عبدالحق ( الجزائر ) – المشرف الإداري على البطولة.
 اللجنة الفنية ولجنة الحكام برئاسة اللواء تد بد عمار جبار خضير ( العراق ) – المشرف الفني على البطولة .

الاجتماع الفنى للبطولة العربية العسكرية للكرة الطائرة القوات المسلحة السعودية