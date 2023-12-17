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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هيئة المحطات النووية تنظم حملة للتبرع بالدم في محطة "الضبعة"

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتنظيم حملة للتبرع بالدم للعاملين وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر المصري بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح.
حيث شهد موقع المحطة النووية بالضبعة ظهر اليوم الأحد الموافق ١٧ ديسمبر 2023 انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم من خلال تواجد الحملة بموقعين أحدهما المبنى الإداري داخل موقع الانشاء والآخر المباني الإدارية بالمدينة السكنية مدينة نواه، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الإتاحية للتبرع بالدم من مختلف العاملين بالهيئة بموقع الضبعة.

وقد توافد العديد من العاملين بهيئة المحطات النووية للتبرع حيث وصل عدد المتبرعين الى ما يقرب 100 متبرع.
وتأتي هذه الحملة في إطار المسئولية الوطنية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع.

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FB_IMG_1702847258753
المحطة النووية بالضبعة المحطات النووية لتوليد الكهرباء جمعية الهلال الأحمر